النيابة الإدارية تحيل مسئولين بمصلحة الضرائب لـ"التأديبية" للإضرار بالمال العام

قررت النيابة الإدارية إحالة 4 مسئولين بمصلحة الضرائب، و3 من وكلاء الحسابات المنتدبين من وزارة المالية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية تورط كلًا من رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب، ورئيس الإستحقاقات بالإدارة العامة للجان الداخلية، ورئيس المكتب الفنى للإستحقاقات والمعاشات بالمصلحة، ومدير إدارة المراجعة بالحسابات المركزية، ووكلاء الحسابات ندبًا من وزارة المالية.
وأكد تقرير الإتهام فى القضية رقم 30 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين السبعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة .
وكشفت التحقيقات أن المحالة الأولى حصلت على مبالغ مالية بالزيادة كحافز أداء بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر من رئيس مصلحة الضرائب رقم 11 لسنة 2014، وذلك بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسي، أثناء رئاستها الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب، وذلك بتدوين إسمها بكافة كشوف الصرف في كافة اللجان.
وتبين أن المحال الثاني لم يتحر الدقة حال تحريره لإستمارات صرف حافز الأداء للمخالفة الأولى، مما ترتب عليه قيامها بصرف الحافز بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014 بدون وجه حق.
وتبين من أوراق القضية أن المحالين من الثالث حتى السابع أهملوا ولم يتحروا الدقة كل فيما يخصه في مراجعة استمارات صرف حافز الأداء الخاصة للمخالفة الأولى، مما ترتب عليه صرف المذكورة للحافز المذكور بواقع 450% بدلًا 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلب النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية وفقًا لنصوص المواد أرقام 54 و 55 و57، من قانون الخدمة المدنية.
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