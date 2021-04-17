النيابة الإدارية تحيل مسئولين بمصلحة الضرائب لـ"التأديبية" للإضرار بالمال العام

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية إحالة 4 مسئولين بمصلحة الضرائب، و3 من وكلاء الحسابات المنتدبين من وزارة المالية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية تورط كلًا من رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب، ورئيس الإستحقاقات بالإدارة العامة للجان الداخلية، ورئيس المكتب الفنى للإستحقاقات والمعاشات بالمصلحة، ومدير إدارة المراجعة بالحسابات المركزية، ووكلاء الحسابات ندبًا من وزارة المالية.

وأكد تقرير الإتهام فى القضية رقم 30 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين السبعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة .

وكشفت التحقيقات أن المحالة الأولى حصلت على مبالغ مالية بالزيادة كحافز أداء بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر من رئيس مصلحة الضرائب رقم 11 لسنة 2014، وذلك بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسي، أثناء رئاستها الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب، وذلك بتدوين إسمها بكافة كشوف الصرف في كافة اللجان.

وتبين أن المحال الثاني لم يتحر الدقة حال تحريره لإستمارات صرف حافز الأداء للمخالفة الأولى، مما ترتب عليه قيامها بصرف الحافز بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014 بدون وجه حق.

وتبين من أوراق القضية أن المحالين من الثالث حتى السابع أهملوا ولم يتحروا الدقة كل فيما يخصه في مراجعة استمارات صرف حافز الأداء الخاصة للمخالفة الأولى، مما ترتب عليه صرف المذكورة للحافز المذكور بواقع 450% بدلًا 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014.

وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلب النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية وفقًا لنصوص المواد أرقام 54 و 55 و57، من قانون الخدمة المدنية.