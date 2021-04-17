المشدد 15 سنة لـ3 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بمنيا القمح شرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، وأمانة سر محمد فاروق، بمعاقبة 3عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة لترويجها بمركز منيا القمح، بالسجن المشدد 15 سنة، لكل منهم وغرامة 50000 ألف جنيه، ومصادرة المخدر وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية رقم 2267 لسنة 2021، جنايات مركز منيا القمح، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، برئاسة المقدم محمد غيث، بناء على إذن النيابة العامة، والتحريات السرية من ضبط "أ س ال م" و"م ع م أ" و"م م ع" مقيمين مركز منيا القمح، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح، تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكاكويين.