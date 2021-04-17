المشدد 15 سنة لـ 4 أشخاص بتهمة السطو على سيارة حلويات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 4 أشخاص بينهم سائق بشركة حلويات وصناعات غذائية، بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة سرقة 53 ألف جنيه من محاسب بالشركة، صدر القرار برئاسة المستشار سامى بيومى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدى طلبه وحازم بشير، وحسين عمار، وسكرتارية سامى سمير وتامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 801 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة أبوكبير، ليوم 14 يناير، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو، رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " وسام حمادة محمد " 27 سنة مقيم مركز الزقازيق، أثناء استقلاله السيارة رقم د ن ب 7564 ملك الشركة التى يعمل لديها، شركة حلويات وصناعات غذائية، قيادة المتهم الرابع سائق لدى الشركة، قادمين من مدينة أبوكبير متجهين إلى مقر الشركة بمدينة الزقازيق، بعد تحصيل إيراد البضائع، طلب منه المتهم الوقوف بالسيارة على قارعة الطريق الرئيسي لقضاء حاجته ، وأن ذلك فوجئ بالمتهمين من الأول إلى الثالث بالتعدى عليه بالضرب وسرقة مبلغ مالى منه قيمته 53 ألف جنيه بالإكراه.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة أبوكبير، برئاسة محمد ثروت، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، قيام " محمد ج م " 29 سنة سائق مقيم القنايات، و" إبراهيم ص ال " 25 سنة عامل، مقيم بنايوس و" محمد ص ع" 25 سنة مقيم بنايوس، و"عثمان ع ع" 27 سنة سائق مقيم الاشارة، بارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأخير الذى يعمل سائق بالشركة بمد المتهمين الثلاثة بمعلومات عن خط سير المجنى عليه، تم القبض عليهم وإحالتهم،من قبل المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية،إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.