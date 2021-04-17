المدفعية تطلق النيران تكريما لدوق إدنبرة.. والملكة تشارك فى الموكب بسيارتها

كتبت رباب فتحى

أطلقت المدفعية النيران تكريما لدوق إدنبرة، الأمير فيليب أثناء بدء مراسم جنازته والتى بدأت بحمل نعشه على ظهر سيارة لاند روفر، شارك فى تصميمها.



جانب من الجنازة

وسار أبناءه خلف السيارة فى طريقهم من قلعة وندسور إلى كنيسة سان جورج، حيث سيدفن.

وشاركت الملكة فى الموكب فى سيارتها ووصلت إلى الكنيسة بصحبة، بقيادة عميد وندسور، وسيتم اصطحابها إلى مقعدها.

وشارك فى الجنازة الرسمية جنود من البحرية الملكية ومشاة من الجيش وسلاح الجو الملكى. ووضعت على نعش الدوق شاراته العسكرية وإكليل من الزهور.



الملكة إليزابيث

وكان وصل المعزون الـ30 إلى قلعة وندسور فى صف متعرج من السيارات السوداء استعدادا للمشاركة فى مراسم جنازة الأمير فيليب، دوق إدنبرة، الذى وفاته المنية عن عمر يناهز 99 عاما، الجمعة 9 إبريل.

كما أخذت العربة المفضلة للدوق استعدادًا للمشاركة فى الموكب، وتم سحبها من قبل اثنين من المهور السوداء. وتم بناء العربة ذات العجلات الأربع المصنوعة من الألمنيوم والفولاذ باللون الأخضر الداكن وفقًا لمواصفات الدوق قبل ثمانى سنوات. فى سن الـ 91، بدأ فى استخدام العربة للتجول فى وندسور والعقارات الملكية الأخرى.

سيكون جميع الحاضرين الثلاثين فى الجنازة بعيدون عن بعضهم البعض ويرتدون أقنعة الوجه تماشيا مع إجراءات قيود كورونا.

ووضع بعض أفراد الجمهور الزهور على أبواب القلعة، لكن الحشود الكبيرة التى عادة ما تكون مرادفة للأحداث الملكية لم تكن ظاهرة فى أى مكان، وسط تحذيرات من الشرطة بالابتعاد عن المنطقة بسبب قيود فيروس كورونا.

نصحت لافتات الطرق فى المنطقة الناس: "بتجنب السفر غير الضرورى وعدم التجمع فى المساكن الملكية".