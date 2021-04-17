وذكرت مجلة /ذا وييك/ الأسبوعية البريطانية اليوم /السبت/ أنه جرى منح العفو وسط تصاعد إراقة الدماء في أعقاب الانقلاب العسكري في الأول شهر فبراير الماضي. وليس من الواضح ما إذا كان المعتقلون في أعقاب الانقلاب من بين الذين تم العفو عنهم.



وأضافت أن من بين من صدر العفو في حقهم 137 أجنبيا سيتم ترحيلهم من ميانمار.



جدير بالذكر أنه تم اعتقال أكثر من 3 آلاف ومئة شخص منذ الانقلاب العسكري. وقد أسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات العسكرية ، حتى الآن عن مقتل 726 شخصًا على الأقل.



وكان المجلس العسكرى فى ميانمار أطلق - فى 12 فبراير الماضي - سراح أكثر من 23000 شخص. كما أطلق سراح 900 متظاهر قبل يوم القوات المسلحة في 27 مارس الماضى.