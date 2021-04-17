المؤبد لعامل و5 سنوات لصديقه لقتلهما مواطنا والشروع فى قتل ابنه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد و5 سنوات لصديقه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لقتلهما مواطنا والشروع فى قتل نجله، أسفل عجلات السيارة لخلافات بينهم، بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد ، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 508 لسنة 2020 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، ليوم 22 يناير من العام المنقضى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثانى العاشر، يفيد بلاغا بوصول "مصطفى أحمد محمد" لمستشفى التأمين جثة هامدة، ونجله "أحمد" 21 سنة طالب مصابا بسحجات وكدمات ادعاء حادث سير، مقيم دائرة القسم.

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان بمعرفة النقيب محمود الشاهد، معاون المباحث وبرئاسة الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث القسم، وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه "أحمد مصطفى" 21 سنة طالب والمتهم "محمد ال م" 21 سنة عامل بمصنع، مقيم دائرة القسم، وعلى أثر تلك الخلافات توجه المتهم رفقة صديقه " أحمد ع إ " 34 سنة سائق مقيم دائرة القسم، حيث تواجد المجنى عليه، و تشاجروا معه وتدخل المتوفى والد المجني عليه لفض المشاجرة فقام المتهم الأول بالإسراع بالسيارة بتحريض من المتهم الثانى واصطدم بالمجنى عليهما بسرعة كبيرة بهدف قتلهما.

تم القبض على المتهمين نفاذا لإذن النيابة العامة، وتم إحالتهما من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.