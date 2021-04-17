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وآليات جديدة للقضاء على سرقات التيار..

الكهرباء: الانتهاء من تحويل العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال 6 سنوات

السبت، 17 أبريل 2021 05:00 ص
الكهرباء: الانتهاء من تحويل العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال 6 سنوات الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء جنبا إلى جنب مع تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية بشركات التوزيع، ساهم فى رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء وزيادة معدلات الشحن.

وأوضح "حمزة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك آليات جديدة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أنواعها سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات غير الشرعية، كاشفا أن الوزارة استعانت بشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمرور أيضا على العدادات مسبوقة الدفع للكشف عن سرقات التيار بين مستخدمى هذه العدادات الذين يبلغ عددهم حاليا 10 ملايين 500 ألف عداد مسبوق الدفع.

وأشار "حمزة"، إلى أن شركات توزيع الكهرباء تطبق غرامة سرقة التيار، موضحا أن سرقات التيار الكهربائى تكبد الوزارة خسائر سنوية ضخمة، فكان من الضرورة إيجاد حلول للحد من هذه الخسائر. ولفت "حمزة"، إلى أنه سيتم الانتهاء من تحويل العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال الـ6 سنوات المقبلة.


الكهرباء

العداد مسبوق الدفع

سرقات التيار الكهربائي

وزارة الكهرباء

اليوم السابع بلس

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