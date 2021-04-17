الطب الشرعى يعد تقريرا حول جثة ربة منزل قتلت على يد لصين فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال الطب الشرعي بالجيزة على إعداد تقرير الصفة التشريحية لجثة ربة منزل قتلت داخل فيلتها على يد خفير وعاطل، بعدما تسللا إلى منزلها لسرقته، واكتشافها أمرهم.

كما يعمل رجال المعمل الجنائي على إعداد تقرير بشأن فحص الأدلة التى تم جمعها من موقع الحادث، وعينات الدماء لمضاهاتها بدماء الضحية، والمتهمين.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بالجيزة، ونجحت في ضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة ربة منزل "بها سحجات وكدمات متفرقة داخل مسكنها بدائرة القسم، ووجود متعلقاتها "مصوغات ذهبية، مبالغ مالية عدا هاتفين محمول.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس سكن المجنى عليها - عامل).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا أمام رجال المباحث باشراف العقيد محمد الصغير مفش المباحث بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة وأنهما إستوليا على (هاتفى محمول، مبلغ مالى)، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى، فوجه العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.