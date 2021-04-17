اليوم السابع
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السيطرة على حريق مخزن خردة قرب الكوبرى الدائرى بالوراق دون اصابات

السبت، 17 أبريل 2021 02:11 م
السيطرة على حريق مخزن خردة قرب الكوبرى الدائرى بالوراق دون اصابات السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس - محمد أبو عوض

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق مخزن خردة، ومجموعة من الأخشاب، قرب الكوبرى الدائرى، وأسفل أعمال إنشاء محطة مترو القومية بمنطقة الوراق، وانتقلت قوات الحماية وتمت السيطرة على الحريق دون اصابات. 
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق قرب الطريق الدائرى بالوراق، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة ب4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
 
 
وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
 
 
 

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