اليوم السابع
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السبت، 17 أبريل 2021 04:47 م
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السيطرة على حريق سيارة بجوار محطة بنزين فى بورسعيد

السبت، 17 أبريل 2021 04:02 م
السيطرة على حريق سيارة بجوار محطة بنزين فى بورسعيد سيارة مطافئ - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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سيطر رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن محافظة بورسعيد، اليوم السبت، على حريق سيارة بجوار محطة بنزين بمنطقة 5000 وحدة فى نطاق حي الزهور.

 

تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا باشتعال النيران في سيارة بجوار محطة بنزين في نطاق حي الزهور، فانتقل المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، ومعه رجال الإطفاء، إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى محطة البنزين، دون حدوث أي إصابات.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحصر تلفيات التي جاءت في وجه السيارة .

 

 


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