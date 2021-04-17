السلطات الأمريكية تلقي القبض على ممرضة هددت بقتل نائبة الرئيس

كتبت: نهال أبو السعود

ألقت السلطات الأمريكية في ولاية فلوريدا هذا الأسبوع القبض على ممرضة هددت بقتل كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن، وفقا لصحيفة ذا هيل.

أفاد التقرير أن شكوى جنائية رفعت ضد مزاعمها بأن نيفيان بيتي فيلبس وجهت عدة تهديدات ضد هاريس زُعم أنها أرسلت من خلال تطبيق كمبيوتر إلى زوج الممرضة الموجود في السجن.

جاءت الرسائل في شكل مقاطع فيديو هاجمت فيها فيلبس نائبة الرئيس هاريس وادعى أنها تلقت أجرًا لقتلها، حيث قالت: "كامالا هاريس ، ستموت. أيامك معدودة بالفعل. دفع لي شخص ما 53000 دولار فقط من أجل الحصول عليها ، وسأقوم بالمهمة ، حسنًا"

وقالت الممرضة في مقطع آخر: "أنا ذاهبة إلى ميدان البندقية ، فقط من أجلك، حتى تتركى الكرسي".

أفادت شبكة CNN أنه تم إبلاغ العميل الخاص ديفيد بالينجر بشأن التهديدات في بداية شهر مارس ، وتم تعيين عميل في الخدمة السرية في القضية.

وصرحت هيرويا بيتي ، والدة فيلبس ، لصحيفة محلية إنها تأمل في إسقاط التهم لأن ابنتها "مريضة" و "لا تعرف حتى ما تفعله".

قال بيتيت: "لا تعاقبها ... لأنها استمعت إلى ما يقوله لها الناس .. إنها يائسة .. ليس لديها ما تفعله .. زوجها في السجن لمدة 10 سنوات ولديها طفلان في المنزل .. فقدت كل شيء."