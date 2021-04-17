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الرئيس السيسي يوجه بتطوير منطقة الفسطاط وزيادة نسبة المسطحات الخضراء

السبت، 17 أبريل 2021 05:09 م
الرئيس السيسي يوجه بتطوير منطقة الفسطاط وزيادة نسبة المسطحات الخضراء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منطقة حديقة الفسطاط فى مصر القديمة، وذلك لاستعادة الوجه الحضارى للمنطقة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، ولتتكامل على نحو نموذجى مع التطوير الذى تم ببحيرة عين الصيرة والمتحف القومى للحضارة المصرية.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

الرئيس-السيسي-يتابع-موقف-مشروعات-المدن-الجديدة-والطرق-وتطوير-العشوائيات
الرئيس السيسي يتابع موقف مشروعات المدن الجديدة والطرق وتطوير العشوائيات

 


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الفسطاط

تطوير الفسطاط

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