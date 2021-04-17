الداخلية تحرر محاضر لـ 10 آلاف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط (10512) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (10470) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (42) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (528) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، و ضبط (137) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات(666) شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.