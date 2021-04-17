"التصديرى للهندسية": 25% توقعات زيادة الصادرات خلال الشهور المقبلة

كتبت سماح لبيب

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن صادرات قطاع الصناعات الهندسية ارتفعت حتى شهر مارس الماضى بنسبة 15 إلى 20% ومعدلات نمو الصادرات مستمره وتوقعات بأن تتخطى حاجز ال 25% نمو خلال الشهور المقبلة خاصة وأن أسعار الخامات لاتزال مرتفعة جدا من الصين ، بالإضافة إلى أزمة ارتفاع تكاليف الشحن أيضا من الصين والذى أدى إلى تحول الدول التى تستورد منها السلع الهندسية إلى الاستيراد من مصر .

وأضاف الصياد فى تصريح خاص ل اليوم السابع ، إن السلع الهندسية تتمتع بفرص تصديرية كبيرة مع ارتفاع الأزمات فى الصين خاصة لقطاع مكونات السيارات والأدوات المنزلية والتليفزيونات، كما أن أكثر الدول التى تعاقدت مع مصر وارتفعت القيم التصديرية إليها خلال الشهور الماضية هى الدول المحيطة ليبيا والسودان ودول الخليج .

وتابع رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية ، إن حجم الصادرات بدأ فى الارتفاع منذ شهر ديسمبر الماضى واستمر حتى مارس 2021 بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% والذى يشمل كافة السلع الهندسية من الثلاجات والبوتاجازات والغسالات وكافة أنواع السلع الهندسية الأخرى، وذلك بسبب أزمة ارتفاع أسعار الشحن فى الصين وتراجع أعداد خطوط الشحن والتى أثرت على صادراتها وتحولت الدول لتوفير احتياجتها من مصر.

وأضاف، إن ارتفاع صادرات القطاع يعتبر تحدى كبير فى ظل أزمة كورونا التى تجتاح كافة الأسواق التجارية حول العالم، ولابد من استغلال الفرصة التى تعوق صادرات الصين إلى العالم وضخ السلع المصرية إلى السوق العالمى وكثب ثقة الدول فى المنتج المصرى وفتح المزيد من التعاقدات على مدار الفترة المقبلة، حتى بعد عودة خطوط الشحن للسوق الصينى مرة أخرى.

وشهدت صادرات الصناعات الهندسية، ارتفاعا خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2020-2021 بنسبة 8.4% لتسجل 1.558 مليار دولار مقارنة بـ 1.437 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الجارى 2019-2020 ، كما بلغت صادرات القطاع لشهر يناير 2021 لتسجل 218.5 مليون دولار مقابل 198.7مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى بنسبة ارتفاع 10% ، كما ارتفعت صادرات مكونات السيارات بنسبة 8.7% والكابلات بنسبة 22% والأجهزة المنزلية 22.1% والصناعات الكهربائية والإليكترونية 7.7% والأجهزة المنزلية 22.1 % ووسائل النقل شهدت ارتفاع بنسبة 107%.