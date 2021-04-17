البرلمان الفرنسي يقر قانونا يعزز حماية القُصر من العنف الجنسي

كتب أحمد علوى

أقر البرلمان الفرنسي قانونا يعزز حماية القصر من العنف الجنسي ومن أبرز ما ينص عليه تحديد عتبة الموافقة على العلاقات الجنسية عند 15 عاما.

وأكد وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي أن "أي معتدٍ بالغ لم يعد يستطيع بموجب هذا القانون التذرع بموافقة قاصر- تحت سن الخامسة عشرة". واعُتبر أن هذا القانون يشكل "خطوة تاريخية".