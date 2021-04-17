اليوم السابع
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البحوث الفلكية: القمر يقترن بالمريخ بعد غروب الشمس حتى الساعة 11 مساء

السبت، 17 أبريل 2021 02:18 م
البحوث الفلكية: القمر يقترن بالمريخ بعد غروب الشمس حتى الساعة 11 مساء كوكب المريخ
كتب ـ محمود راغب

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كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أننا سنكون على موعد بعد غروب الشمس مع اقتران القمر والمريخ .
 
وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن القمر يقترن مع الكوكب الأحمر (المريخ) في مشهد جميل بعد غروب الشمس وعند دخول الليل في ذلك اليوم حتى غروبهما في الحادية عشرة مساء تقريبا .
 
ومع يوم الثلاثاء 20 إبريل، سنكون على موعد مع  اقتران القمر والحشد النجمي خلية النحل، حيث يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive الموجود في برج السرطان في ذلك اليوم. 
 
ويمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل مساء وحتى غروب المشهد في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل تقريبا، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الامر استخدام تلسكوب صغير او نظارة معظمة .

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الكوكب الأحمر

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