اليوم السابع
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الإعدام شنقا لمدير ملعب كرة قدم قتل عمته لسرقة مصوغاتها الذهبية بالشرقية

السبت، 17 أبريل 2021 02:57 م
الإعدام شنقا لمدير ملعب كرة قدم قتل عمته لسرقة مصوغاتها الذهبية بالشرقية محكمة جنايات الزقازيق - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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صدقت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها اليوم السبت، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا، لمدير ملعب كرة قدم لقيامه باستدراج عمته وقتلها لسرقة مصوغاتها الذهبية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، هيثم محمود، وحسام محمد المكاوى، وأمانة سر أحمد رمزى.

تعود أحداث القضية رقم 751 جنايات القنايات لسنة 2019، عندما تلقى مدير أمن الشرقية ،إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة" نادية أمين عليوة" ربة منزل، بمكان ناءٍ بأطراف مدينة القنايات، مصابة بجرح غائر فى الرأس وأنحاء متفرقة بالجسد، وتبين سرقة مصوغاتها الذهبية.

وتبين من تحريات البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجنى عليها " أمين.ع.أ " 35 عامًا، مدير ملعب كرة قدم وأنه استدرجها إلى مكان العثور على جثتها وقتلها بقطعة حديدية كانت بحوزته وسرق مصوغاتها، فيما جرى ضبط المتهم  والأداة المستخدمة فى الجريمة وبالعرض على النيابة العامة قررت بإشراف المستشار المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.


الشرقية

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