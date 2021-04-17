اعترافات عاطل يتاجر فى الحشيش بعين شمس: "مكسبتش حاجة ده غير البهدلة"

كتب عبد الله محمود

"كنت فاكر أنى هعمل فلوس كتير، وأبقى معلم بس كل اللى كسبته هو البهدلة والحبس والفضيحة".. بهذه الكلمات اعترف عاطل لرجال المباحث بعد القبض عليه، بتهمة الاتجار فى المخدرات فى منطقة عين شمس.

وقال العاطل فى التحقيقات، إنه كان يتاجر في المخدرات لجنى مبالغ مالية طائلة، مضيفا أنه اتخذ من دائرة قسم عين شمس مكانا ووكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وفوجئ برجال الشرطة يداهمونه أثناء قيامه بتوزيع مخدر الحشيش على عملائه بأحد الشوارع، واقتادوه إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله.

وأمرت النيابة العامة بحبس العاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال مباحث عين شمس بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، إضافة إلى إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

بدأت القضية أثناء مرور ضباط مباحث عين شمس، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث أشتبهوا فى شخص متواجد في أحد الشوارع بالمنطقة دائرة القسم، بمجرد أن رأى القوة حتى ارتبك وحاول الهروب من استقلاله دراجة بخارية، فلاحقته القوة وألقت القبض عليه، وبحوزته كمية كبرة من الحشيش.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه.