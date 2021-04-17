اليوم السابع
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استعدادات جنازة الأمير فيليب.. شاراته على مذبح الكنيسة.. والجيش ينعيه

السبت، 17 أبريل 2021 02:43 م
استعدادات جنازة الأمير فيليب.. شاراته على مذبح الكنيسة.. والجيش ينعيه شارات الأمير فيليب فى الكنيسة
كتبت رباب فتحى

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تستعد الملكة إليزابيث والعائلة البريطانية المالكة لوداع فقيدها، دوق إدنبرة الأمير فيليب، حيث تبدأ بعد قليل مراسم جنازته الرسمية التى لم يحضرها سوى 30 ضيفا بسبب قيود فيروس كورونا.

 

وتم تحضير كنيسة سانت جورج للجنازة التي تبدأ فى الساعة 3 مساءً، وتم وضع شارات الدوق على المذبح قبل الخدمة.

استعدادات فى الكنيسة لاستقبال جثمان الأمير فيليب
استعدادات فى الكنيسة لاستقبال جثمان الأمير فيليب

ومن ناحية أخرى، اتجهت خمس عربات تحمل كل منها عشرات الأشخاص بزى عسكرى إلى المدخل الرئيسى لقلعة وندسور حوالى الساعة 12:30 ظهرًا.

 

تم حظر حركة المرور فى الشارع الرئيسى مؤقتًا من قبل ضباط الشرطة على الدراجات النارية للسماح للمركبات البيضاء الكبيرة بالمرور، بينما أوقف المنظمون المشاة.

 

أشاد جنود الجيش البريطانى بدوق إدنبرة.

 

فى مقطع فيديو تم نشره على حساب الجيش الرسمى على تويتر، قال أحد الجنود: "يوم السبت عندما نطلق البنادق، سيكون شعورًا غامرًا بالحزن، لأننى أعتقد أننا عندما سنفعل ذلك سندرك أخيرا الحقيقة، أننا نطلق النيران تكريما لحياة دوق إدنبرة."

 

وقال جندى آخر: "لقد كان خادمًا رائعًا للغاية لهذا البلد، وللكومنولث، ما فعله أنه بذل حياته، فقط قدم حرفيًا كل شيء لكونه الشخص الأيمن لجلالة الملكة ".

 

وقال آخر: "لقد اخترنا مجموعة متنوعة من الموسيقى التى تنقل العديد من الرسائل التى تجسد حياة دوق إدنبرة: خدمته للملكة والدولة والكومنولث. أعتقد أن الموسيقى للجميع تنقل رسائل الخدمة والواجب هذه من حياة يعيشها دوق إدنبرة ".

 

الجمهور يودع الأمير فيليب

الجمهور يودع الأمير فيليب

 

أما فى قلعة وندسور، فكان الصباح مشمسا، ووضع بعض أفراد الجمهور الزهور على أبواب القلعة ، لكن الحشود الكبيرة التي عادة ما تكون مرادفة للأحداث الملكية لم تكن ظاهرة فى أى مكان، وسط تحذيرات من الشرطة بالابتعاد عن المنطقة بسبب قيود فيروس كورونا.

 

نصحت لافتات الطرق فى المنطقة الناس: "بتجنب السفر غير الضرورى وعدم التجمع فى المساكن الملكية".


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جنازة دوق ادنبرة

جنازة الامير فيليب

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