اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أبريل 2021 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

احمرار الوجه المزمن.. 5 علاجات طبيعية فعالة للوردية

السبت، 17 أبريل 2021 11:00 ص
احمرار الوجه المزمن.. 5 علاجات طبيعية فعالة للوردية احمرار الوجه المزمن
كتب - محمود جلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الوردية هى حالة جلدية مزمنة تسبب التهاب وانتفاخات حمراء على الجلد، وخاصة على وجهك، يؤثر بشكل رئيسى على الخدين والأنف لدى معظم الناس، وينتشر بشكل شائع فى الأشخاص ذوى البشرة الفاتحة، فيمكنك تجربة بعض العلاجات الطبيعية البسيطة فى المنزل لذلك، إليك 5 علاجات طبيعية فعالة للوردية، بحسب موقع "only my health".

5 علاجات طبيعية للوردية
 

الصبار

أظهر جل الصبار المستخرج من أوراق الصبار مجموعة واسعة من الفوائد، هذا علاج منزلي متعدد الأغراض فعال وموثوق في علاج العديد من مشاكل الجلد، بما في ذلك الوردية، لا تقلل الخصائص المضادة للالتهابات والشفاء الموجودة في الصبار من أعراض الوردية فحسب، بل تبرز أيضًا توهجًا طبيعيًا على الجلد.

الصبار
الصبار

شاى أخضر

الشاي الأخضر علاج منزلى مفيد للتخلص من أى نوع من الأمراض الجلدية، سواء كانت كبيرة أو خفيفة، إنها طريقة طبيعية ممتازة لعلاج الوردية لأن الشاي الأخضر يحتوى على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة، والتي لا تساعد فقط فى تقليل الالتهاب والتورم ولكن أيضًا تعالج الأعراض الأخرى للوردية مثل الاحمرار على بشرتك.

شاي أخضر
شاي أخضر

 

كركم

يعرف الكركم بأنه قوة الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تفعل المعجزات لبشرتك، يشتهر هذا المكون العشبي في علاج مشاكل الجلد المختلفة مثل فرط التصبغ وعلامات الشيخوخة والجروح الطفيفة والجروح، يساعد الكركمين المكون النشط الموجود في الكركم في تلطيف الالتهاب عند وضعه خارجيًا على الجد.

كركم
كركم

زيت جوز الهند

من المعروف أيضا أن المرطبات الطبيعية مثل زيت جوز الهند تحارب جميع أنواع الأمراض الجلدية، بما في ذلك الوردية، يمكن العثور عليه بسهولة في المنازل ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

عسل

العسل هو أحد مكونات الايورفيدا التى لها العديد من الخصائص المفيدة مثل مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات ومضادات الالتهابات، هذه تساعد في تقليل البثور والعديد من مشاكل العناية بالبشرة الأخرى، كما يعرف بأنه منظف طبيعى وهو مفيد جدًا فى منع انتشار عدوى العد الوردى عند وضعه على الجلد.

العسل
العسل

 


الوردية

مرض الوردية

فوائد الصبار

امراض الجلدية

فوائد زيت جوز الهند

فوائد كركم

احمرار الوجه المزمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العين الوردية.. مرض يصيب أعين الأطفال حديثى الولاده.. تعرف عليه

الخميس، 03 ديسمبر 2020 03:00 ص

ما هى العلاقة بين العين الوردية وفيروس كورونا.. وازاى تحمى عيونك من العدوى

الخميس، 09 أبريل 2020 12:00 ص

ماذا تعلم عن مرض العين الوردية وما هى أسباب الإصابة به؟

الأحد، 01 مارس 2020 05:00 ص

5 أشياء تزيد أعراض مرض الوردية واحمرار الوجه.. منها التعرض للشمس

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:00 ص

اعرف طرق الإصابة بالعين الوردية وانتقال العدوى

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:00 ص

إيه هو مرض العين الوردية وإيه سبب الإصابة بيها ؟

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:30 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة