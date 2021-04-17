اتبع هذه الخطوات لصيانة التكييف وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.. تعرف عليها

مع بدء ارتفاع درجات الحرارة و الاعتماد على تكييف الهواء الذى يعتبر سبب رئيسي في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، ويرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن بعض الخطوات لصيانة "التكييف"، وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء، بالتزامن مع دخول فصل الصيف، وهى كالآتى:
1ـ الحرص علي تغيير الفلاتر، أو على الأقل تنظيفها لأن تراكم الأتربة في الفلتر، يقلل من كفاءة التكييف.
2ـ معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير، وما إلى ذلك.
3ـ فحص مجاري الهواء، تعد من الخطوات المهمة أيضا.
4ـ معاينة خطوط التبريد.
اتبع هذه الخطوات لصيانة التكييف وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.. تعرف عليهاالسبت، 17 أبريل 2021 04:00 ص
فاتورة كهرباء
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مع بدء ارتفاع درجات الحرارة و الاعتماد على تكييف الهواء الذى يعتبر سبب رئيسي في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، ويرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن بعض الخطوات لصيانة "التكييف"، وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء، بالتزامن مع دخول فصل الصيف، وهى كالآتى:
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اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
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