اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أبريل 2021 05:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اتبع هذه الخطوات لصيانة التكييف وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.. تعرف عليها

السبت، 17 أبريل 2021 04:00 ص
اتبع هذه الخطوات لصيانة التكييف وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.. تعرف عليها فاتورة كهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع بدء ارتفاع درجات الحرارة و الاعتماد على تكييف الهواء الذى يعتبر سبب رئيسي في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، ويرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن بعض الخطوات لصيانة "التكييف"، وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء، بالتزامن مع دخول فصل الصيف، وهى كالآتى:

1ـ الحرص علي تغيير الفلاتر، أو على الأقل تنظيفها لأن تراكم الأتربة في الفلتر، يقلل من كفاءة التكييف.

2ـ معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير، وما إلى ذلك.

3ـ فحص مجاري الهواء، تعد من الخطوات المهمة أيضا.

4ـ معاينة خطوط التبريد.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية

شكاوى المواطنين من الكهرباء

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة