إيران تنشر صورة الشخص المسؤول عن الانفجار فى منشأة نطنز النووية.. صور

إيران تنشر صورة الشخص المسؤول عن الانفجار فى منشأة نطنز النووية.. صورالسبت، 17 أبريل 2021 11:49 ص
رضا كريمي
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