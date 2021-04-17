اليوم السابع
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إيران تنشر صورة الشخص المسؤول عن الانفجار فى منشأة نطنز النووية.. صور

السبت، 17 أبريل 2021 11:49 ص
إيران تنشر صورة الشخص المسؤول عن الانفجار فى منشأة نطنز النووية.. صور رضا كريمي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلن التلفزيون الإيراني تحديد هوية الشخص المسؤول عن الانفجار في منشأة نطنز النووية، الذى وقع منتصف الأسبوع الماضى فى المنشأة بصحراء اصفهان.
 
ونشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية صورة له، وقالت إن اسمه "رضا كريمى" وكان من العاملين فى المنشأة، وقد توارى عن الأنظار وفر إلى خارج البلاد قبل الحادث، لكنها لم تعطى مزيدا من التفاصيل حول كيفية ووقت هروبه إلى الخارج.
 
وتعرضت الأسبوع الماضى منشأة نطنز النووية الإيرانية لحادث، وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندى، إن الحادثة لم تؤد إلى تلوث نووى، ولم ينجم عنها أى إصابات أو تلوث إشعاعى نتيجة ونعمل على التحقق من أسبابها.
 
وقالت أجهزة الأمن الإيرانية إنها تعرفت على هوية منفذ الحادث، وسط تقارير تشير إلى ضلوع إسرائيل فى الحادث.
 
 

 


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