إيران تنشر صورة الشخص المسؤول عن الانفجار فى منشأة نطنز النووية.. صور

وتعرضت الأسبوع الماضى منشأة نطنز النووية الإيرانية لحادث، وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندى، إن الحادثة لم تؤد إلى تلوث نووى، ولم ينجم عنها أى إصابات أو تلوث إشعاعى نتيجة ونعمل على التحقق من أسبابها.

وقالت أجهزة الأمن الإيرانية إنها تعرفت على هوية منفذ الحادث، وسط تقارير تشير إلى ضلوع إسرائيل فى الحادث.