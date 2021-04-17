اليوم السابع
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إنشاء وحدة رئة صناعية لتنقذ مرضى مصابى الفشل التنفسى بقسم الصدر بجامعة المنصورة

السبت، 17 أبريل 2021 02:00 م
إنشاء وحدة رئة صناعية لتنقذ مرضى مصابى الفشل التنفسى بقسم الصدر بجامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية - شريف الديب

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أكد الدكتور عبد الباسط صالح رئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة المنصورة ، أن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، قد وافق على دعم قسم الأمراض الصدرية لتأسيس وحدة الرئة الصناعية ، وأوضح عبد الباسط أن الوحدة هى الأولى من نوعها بمحافظة الدقهلية ، ولها دور كبير فى إنقاذ حالات المصابين بفيروس كورونا لاستبدال الرئة الطبيعية لآخرين صناعية يستطيع من خلاله المريض أن يتنفس فى حالة إصابة الرئة الطبيعية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده ، لتدشين الوحدة ، والإعلان عن بدء العمل لتكون واحدة من أهم الوحدات بقسم الصدر ، وأشار عبد الباسط أن تكلفة الوحدة 10 مليون جنية ، ومن المقرر مساهمة المجتمع المدنى بالمشروع لأنه يخدم فئة جديدة من المرضى والتى كانت تصنف بأنها حالات وفاة .

وأضاف رئيس قسم الأمراض الصدرية بأن الوحدة ستشمل غسيل جهاز تنفسى لعلاج مرضى احتباس ثانى أكسيد الكربون بالدم لتجنب وضعهم على أجهزة تنفس صناعى ، مما يقلل نسبة الخطورة والوفيات ويحسن استراتيجيات العلاج لمرضى غيبوبة فشل الجهاز التنفسى .

وعمل الرئة الصناعية يطلق عليه عملية الأكسجه الغشائية خارج الجسم وتعتبر أجهزة لدعم الحياه حتى تعطى فرصة ووقت أطول لاستكمال علاج المريض وذلك فى حالة الفشل التام للجهاز التنفسى والتى تصل إلى إصابة اكثر من 90 %من كفاءته .


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صدر المنصورة

الرئة الصناعية

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فيروس كورونا

فشل الجهاز التنفسى

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