"إحياء ليبيا" يرحب بقراري مجلس الأمن ويؤكد ترشح النايض للانتخابات الرئاسية

كتب أحمد جمعة

رحب تكتل إحياء ليبيا بقرارين ملزمين من مجلس الأمن داعمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، مؤكدا ترشّح رئيس وأعضاء تكتّل (إحياء ليبيا) فيها.

شكر التكتل فى بيان صحفى له مجلس الأمن الدولي على الاستجابة لما جاء في مذكرة رفعها التكتل الى الأمم المتحدة والدول اعضاء مجلس الأمن نوفمبر الماضي، وهي عينها مطالب الشعب الليبي (بحسب استطلاعات الرأي العديدة) بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر 2021، داعما جميع بنود القرارين الأمميّين الملزمين المذكورين (قرار 2570 و قرار 2571 لسنة 2021) الَّذينِ صدرا أمس.

أكد تكتل إحياء ليبيا أنه سيطلق حملاته للانتخابات الرئاسيّة بمرشّحه الرئاسيّ الدكتور عارف علي النايض، وكذلك للانتخابات البرلمانيّة، بمرشّحات ومرشّحين من شابّات وشباب ليبيا، الذين يشتركون في رؤية إحياء ليبيا، موضحا انه سيباشر فتح فروع التّكتّل في أرجاء البلاد في أقرب وقت، لإقامة الدّورات التّدريبيّة والأنشطة الشّبابيّة"، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.

ورحب المجلس الرئاسي الليبي بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

شدد المجلس على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار.

حث المجلس الرئاسي السلطات التشريعية في البلاد على تهيئة كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها، واعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول الى اتفاق على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي.

وطلب المجلس من الحكومة العمل على تحسين الآداء الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها.