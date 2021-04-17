أول رحلة طيران من مولدوفيا تصل مطار مرسى علم الدولى اليوم

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه المتوقع أن تصل أول رحلة من مولدوفا اليوم السبت، حيث ستصل رحلة أسبوعية من مولدوفا إلى مرسى علم.

كان استقبل مطار مرسي علم الدولي مقرابة 33 رحلة طيران سياحية قادمة من عدة دول مختلفة بينها 12 رحلة من المطارات البولندية.

كذلك استقبل مطار مرسي علم الدولي 10 رحلات من المطارات الاوكرانية و5 رحلات من التشيك ورحلتين من سويسرا واخري من رومانيا ولتوانيا ورحلتين داخليتين .