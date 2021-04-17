اليوم السابع
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أول رحلة طيران من مولدوفيا تصل مطار مرسى علم الدولى اليوم

السبت، 17 أبريل 2021 06:00 ص
أول رحلة طيران من مولدوفيا تصل مطار مرسى علم الدولى اليوم مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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كشفت مصادر سياحية من مطار مرسي علم الدولي، عن وصول أول رحلة طيران من دولة دولة مولدوفا إلى مطار مرسي علم الدولي بعد انقطاع دام لفترة طويلة. 
 
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه المتوقع أن تصل أول رحلة من مولدوفا اليوم السبت، حيث ستصل رحلة أسبوعية من مولدوفا إلى مرسى علم.
 
كان استقبل مطار مرسي علم الدولي مقرابة 33 رحلة طيران سياحية قادمة من عدة دول مختلفة بينها 12 رحلة من المطارات البولندية.  
 
كذلك استقبل مطار مرسي علم الدولي 10 رحلات من المطارات الاوكرانية و5 رحلات من التشيك ورحلتين من سويسرا واخري من رومانيا ولتوانيا ورحلتين داخليتين . 
 

 


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