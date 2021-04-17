اليوم السابع
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أوكرانيا تعلن إطلاق سراح قنصلها فى سان بطرسبرج

السبت، 17 أبريل 2021 01:35 م
أوكرانيا تعلن إطلاق سراح قنصلها فى سان بطرسبرج دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني
كتب وكالات

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، اليوم السبت، أن القنصل الأوكرانى الذى كان محتجزاً فى وقت سابق فى سان بطرسبرغ، ألكسندر سوسونيوك ، أُطلق سراحه.

 

وقال نيكولينكو لوكالة "إنترفاكس": "احتجز ضباط إنفاذ القانون الروس موظفاً فى القنصلية العامة لأوكرانيا فى سانت بطرسبرغ لعدة ساعات، وهو الآن فى المؤسسة الدبلوماسية الأوكرانية، ويجرى التحقيق فى ظروف الاحتجاز، وفى المستقبل القريب سيقرر الجانب الأوكرانى شكل الرد على هذا الاستفزاز مع مراعاة الممارسات القائمة".

 

وكان جهاز الأمن الفدرالى الروسي، قد أعلن فى وقت سابق اليوم السبت، احتجاز القنصل الأوكرانى فى سان بطرسبورج متلبسا أثناء تلقيه معلومات ذات طبيعة سرية من قواعد بيانات أجهزة إنفاذ القانون الروسية خلال لقاء مع مواطن روسي.

 

 

 

 


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