"أمن أسوان" يضبط سيارة على متنها 3 أطنان من أحجار خام الذهب

تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بضبط شخص أثناء قيادته سيارة وعلى متنها 60 جوالا بداخلها أحجار الكوارتز التى يستخرج منها خام الذهب، وتزن 3 أطنان، بعد محاولة المتهم التنقيب عن الذهب فى الصحراء الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تمكنت أمس الجمعة، من ضبط أجولة حجارة يستخرج منها خام الذهب، وذلك جنوب محافظة أسوان، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات لحين العرض على النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضخ بيان صحفى لمديرية أمن أسوان، أنه في مجال التنقيب عن خام الذهب، تم ضبط 3 متهمين، وسيارتين، و220 جوالا تزن حوالي 8 أطنان من حجارة يستخرج منها الذهب، و5 هيلتي، ومولد كهرباء، و2 أسطوانة بوتاجاز، وبطارية سيارة، وجاري عرضهم على النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الواقعة.