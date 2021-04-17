أسعار الدواجن البيضاء اليوم.. تتراوح بين 33 - 36 جنيها للكيلو

كتب ــ أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 17-4-2021 استقرارا فى السوق المحلى، وتراوح سعر الدواجن البيضاء "المزارع" في المزرعة بين 33-36 جنيها بحسب المنطقة.

وسجلت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك بين 36 - 40 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة بين 36 - 40 جنيها للكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض فيتراوح سعر البيض "الأبيض" في المزرعة 36 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها .

جدير بالذكر، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين، بجانب أيضا إنتاج السكر المحلى حاليا من الشركات والمصانع الحكومية، مما سيعزز المخزون من السلع الغذائية لفترات طويلة، لافتا إلى انتظام صرف السلع المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات وهو 50 جنيها شهريا .