اليوم السابع
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أسرة ربة منزل عثر على جثتها تتهم زوجها بقتلها في بولاق الدكرور

السبت، 17 أبريل 2021 03:28 م
أسرة ربة منزل عثر على جثتها تتهم زوجها بقتلها في بولاق الدكرور اسعاف-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اتهم أفراد أسرة ربة منزل، تم العثور على جثتها داخل شقتها في بولاق الدكرور، زوجها بقتلها، بسبب خلافات أسرية بينهما، بينما أكد الزوج انتحارها بشنق نفسها، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة الضحية، وذكر زوجها أنها انتحرت بشنق نفسها بسقف الشقة، بسبب خلافات أسرية بينهما، بينما وجه أفراد أسرة الضحية اتهاما لزوجها بقتلها، نتيجة الخلافات المتكررة بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف حقيقة الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.
 

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