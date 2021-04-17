أسرة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد تتلقى العزاء داخل مؤسسة الأهرام

كتب محمد السيد

بدأت منذ قليل، مراسم العزاء التى تقيمها أسرة الكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد أحمد ، داخل مؤسسة الأهرام. وكان فى استقبال المعزين الكاتب الصحفى سعيد محمد أحمد شقيق الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

شارك فى العزاء الكاتب الصحفى إبراهيم حجازى والإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب الصحفى أحمد أيوب، والدكتور أحمد مختار عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائى، والكاتب الصحفى جمال الكشكى وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام.

كان قد تعرض الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق منذ أيام لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، وتوفى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.

يذكر أن الكاتب الكبير واحد من أهم شيوخ مهنة الصحافة وله باع طويل فى العمل الصحفى، ولد الكاتب الراحل بمحافظة المنوفية عام 1935 وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1957، بدأ عمله الصحفى محررا بالأخبار ثم عمل مديرا لمكتب الأهرام فى دمشق بسوريا حتى عين رئيسا لقسم التحقيقات بالأهرام، وفى عام 1980 عين رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، وشغل منصب نقيب الصحفيين فى الفترة من عام 1989 وحتى عام 1993، ثم نجح فى انتخابات نقابة الصحفيين فى 2007 ليتولى المنصب مرة أخرى.

الكاتب الصحفى الكبير الراحل مكرم محمد أحمد، تم انتخابه 5 دورات نقيبا للصحفيين الأولى كانت فى عام 1989، وآخرها كانت فى عام 2011 وله إنجازاته الكبرى فى دورات الصحفيين وحرية العمل النقابى.

فى إبريل 2017 تولى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى حرص منذ رئاسته للمجلس على القضاء على حالة الفوضى العارمة التى شهدها الإعلام والعمل على إرساء مناخ إعلامى قوامه الالتزام بمعايير المهنة ومراعاة القيم الأخلاقية، واتخذ عددا من القرارات الهامة التى من شأنها ضبط أداء الإعلام فى مصر، وتصدى لعدد كبير من المخالفات المهنية بالفضائيات واتخذ قرارات بوقف برامجها، كما شن حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، تنفيذًا للقانون بمنع تواجد أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس، لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.