Nile Developments تُكرم المحققين لأعلى مبيعات بمشروع 31North أول festival tower في العاصمة الإدارية

اقامت شركة Nile Developments حفل في مقر الشركة لتكريم المحققين لأعلى مبيعات في مشروع 31North حيث تم تكريم كلً من : أعلى مدير مبيعات: عمرو مجدي مدير مبيعات، وأعلى مبيعات مباشرة محمد عبد العال، وأعلى مبيعات غير مباشرة منال راغب، وأعلى مبيعات غير مباشرة هدير علي، وأفضل أداء مبيعات رضوى عبد العزيز.

كما تم تكريم أفضل موظفين من الأقسام الإدارية لكونهم من أهم أسباب نجاح المشروع ولما بذلوه من مجهود كبير في الفترة السابقة؛ حيث تم تكريم :من إدارة العقود: إبتهال محمد، وآية حسين، ومن الإدارة المالية: فكري قنديل، ومن إدارة الشئون القانونية محي الدين بركات، ومن إدارة المشتريات: محمد حسن.





جانب من التكريم

وفي هذا السياق، صّرح م. محمد طاهر، رئيس مجلس الإدارة، أن السبب الأساسي للنجاح الكبير هو العمل الجماعي والتعاون بين جميع الإدارات، مؤكدًا أن التكريم بمثابة شكر وتقدير لكل فريق عمل الشركة على مجهوداتهم الاستثنائية خلال فترة الطرح.

فيما أكد كريم مأمون، رئيس القطاع التجاري، أن نجاح المرحلة الأولى من مشروع 31North في ثلاثة أيام فقط هو بداية نجاحات قادمة لذلك طرحت شركة Nile Developments المرحلة الثانية من مشروع 31North. أول festival tower في العاصمة الإدارية الجديدة، كما وجه شكر إلى جميع الإدارات وفريق المبيعات، موضحًا أن التكريم سيقام في نهاية كل شهر لتقدير الانجازات التي حققها الفريق.

ووجه كريم عابدين، شكر لكل من: م. محمد طاهر، مهندس محمود طاهر على مجهودهم الكبير في فترة التحضير للمشروع ودعمهم المستمر للفريق، كما وجه شكر لفريق المبيعات على مجهودهم والتزامهم وأكد أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من النجاح في السوق العقاري.