اليوم السابع
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8 معلومات عن موعد الامتحان التجريبى الثالث للثانوية العامة 2021

الجمعة، 16 أبريل 2021 03:30 ص
8 معلومات عن موعد الامتحان التجريبى الثالث للثانوية العامة 2021 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد 3 اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021، لاختبار سيستم الامتحان والشبكات وتدريب الطلاب على الأسئلة، نقدم فى التقرير التالى موعد الاختبار الثالث وضوابطه.

ـ سيعقد الاختبار الثالث التجريبى فى شهر يونيو المقبل.

ـ من المقرر أن يكون فى الفترة من 12 حتى 17 يونيو.

ـ الاختبار سيكون نسخة حقيقة وأكثر تشابها للاختبار الأصلى.

ـ الامتحان الثالث التجريبى بلا درجات.

ـ سيكون له جدول على مدار 5 أيام.

ـ يؤدى الطلاب فيه الاختبارات بمعدل مادتين يوميا.

ـ سيكون بنفس زمن الامتحان الرسمى للامتحان الحقيقى.

ـ سيكون بنفس عدد أسئلة الامتحان الرسمى.


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