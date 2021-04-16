8 معلومات عن موعد الامتحان التجريبى الثالث للثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد 3 اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021، لاختبار سيستم الامتحان والشبكات وتدريب الطلاب على الأسئلة، نقدم فى التقرير التالى موعد الاختبار الثالث وضوابطه.
8 معلومات عن موعد الامتحان التجريبى الثالث للثانوية العامة 2021الجمعة، 16 أبريل 2021 03:30 ص
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى - أرشيفية
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