700 مواطنا تلقوا تطعيمات لقاح كورونا بمحافظة شمال سيناء

أكدت نجلاء حامد مسئول مركز اللقاح بمستشفى العريش العام، أن عدد من تلقوا لقاح كورونا بشمال سيناء بلغ 700 مواطنا، وهم ممن قاموا بالتسجيل والتطعيم بمركز اللقاح بمستشفى العريش العام، وهو أحد المراكز المخصصة التى وفرتها وزارة الصحة لخدمة آهالي شمال سيناء بتجهيزات متكاملة .

وقالت" حامد"، لـ"اليوم السابع"، إنه يتواصل يوميا استقبال المواطنين من تلقوا إشعارا بتلقى اللقاح بعد تسجيلهم مسبقا، وبلغ حتى من حصلوا على اللقاح 700 شخصا لم تسجل أى أعراض جانبية عليهم .

وأضافت أن من يتلقون اللقاح هم المواطنين كافة وليس المرضى، ويتم استقبالهم بمقر المركز وتوفير كافة الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم بالمجان ومن خلال فريق من المتطوعين المعنيين بالتسجيل، وفريق طبى يقوم بخدمات الكشف وإعطاء الجرعات المقررة.

وأوضحت أن من تم إعطائهم اللقاح من كافة مناطق شمال سيناء ومن كل الأعمار رجال وسيدات، مشيرة إلى أن المركز روعي فيه أن يكون كامل التجهيزات بالغرف التي يمر بها المريض أثناء تلقيه الجرعة، وهى غرف التسجيل الإلكتروني لمن لم يسبق له التسجيل، ومن يرغب في الحضور لتسجيل بياناته يدويا عبر موظف متطوع لهذا الغرض، ومن يحضر بعد تلقيه رسالة التأكيد يمر بمرحلة مراجعة بياناته وتأكيد حصوله على الموافقة من وزارة الصحة، يعقبها إجراء الفحوصات الطبية العاجلة ومراجعة وضع الحالة، ثم وصوله لغرفة خاصة بإعطاء الجرعة الأولى، يليها غرفة الانتظار لمدة نصف ساعة لملاحظة حالة كل حالة وتطورها، وبعد التأكد من مرور مراحل إعطاء الجرعة بسلام يتم تسليمه بيان متابعة وتحديد موعد الجرعة الثانية.