5 مخاطر صحية للعمل على الأريكة بعد جائحة كورونا

كتبت فاطمة خليل

أصبح العمل من المنزل اتجاه سائد فى جميع أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، ويلجأ الكثير من الناس للعمل على السرير أو الأريكة فى المنزل بشكل يومى بمجرد استيقاظهم فى الصباح، وهذا له تأثير خطير على الصحة الجسدية والنفسية، حيث إن الجلوس فى نفس الوضع طوال اليوم أمر سيئ للصحة بشكل عام، وعندما تجلس طوال اليوم على سريرك، فإنك تجعل الأمور أكثر سوءاً، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 مخاطر صحية للعمل من السرير أو الأريكة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

5 مخاطر صحية للعمل من السرير أو الأريكة

تنخفض جودة نومك

تربط عقولنا أنشطة معينة بأماكن معينة وعندما تخلط بينها، يخلق مشكلة لك عندما تعمل أو تقرأ أو تشاهد الأفلام وأنت جالس على سريرك، فإن عقلك يبدأ في ربط سريرك بالعمل.

ترتبط هذه الأنشطة باليقظة، ما يربك العقل وهذا يجعل من الصعب النوم ليلاً، لذلك من الأفضل نقل طاولة عملك إلى مكان آخر.

رقبتك وكتفك قد تؤلمك

العمل من السرير يجعل من الصعب للغاية الحفاظ على وضعية جيدة أثناء الجلوس، حتى لو كنت جالسًا على السرير مع وضع قدميك أحدهما فوق الأخرى، فقد يتسبب الارتفاع غير الصحيح للشاشة والظهر المنحني في حدوث آلام في الرقبة والظهر إلى جانب ذلك، قد تميل دائمًا إلى الاستلقاء على ظهرك أو بطنك أو جانبك، يمكن للألم المستمر والجلوس في الوضع غير الصحيح أن يقلل من جودة النوم ويمكن أن يؤدي إلى أمراض الجهاز العضلي الهيكلي.

يؤثر على مزاجك وطاقتك

غالبًا ما نعتمد على إبقاء النافذة مغلقة في غرفة نومنا لجعلها أغمق والنوم أكثر هدوءًا، لكن العمل على هذه الأجواء قد يؤثر على مزاجك وطاقتك.

ضوء الشمس هو المعزز الطبيعى للمزاج ويزيد من طاقتك، والإضاءة الخافتة فى الغرفة تجعلك تشعر بالنعاس وتجهد عينيك بل وتؤثر على ساعة جسمك البيولوجية، لذا يجب أن تجلس دائمًا في غرفة مضاءة جيدًا وافتح المزيد من النوافذ.

إنتاجيتك قد تتأثر

تساعدك بيئة المكتب في الواقع على التركيز وزيادة الإنتاجية، ومعظم الناس أثناء العمل من المنزل لا يستحمون في الصباح أو يبقون بملابس النوم معظم اليوم، ما يؤثر على إنتاجيتهم.

الجلوس على السرير أو الأريكة يجعلك كسولاً وقد تفقد أيضًا الدافع للعمل وقد لا تتمكن من تقديم أفضل ما لديك.

قد يزداد خطر إصابتك بالأمراض

الجلوس لفترة طويلة على السرير أو الأريكة يمكن أن يكون ضارًا أيضًا بصحتك العامة، وفقا لدراسة نشرت فى المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، فإن أولئك الذين جلسوا أكثر من ست ساعات فى اليوم كانوا عرضة للوفاة من جميع الأسباب، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان وأمراض الكلى ذلك لأن العيش في حالة من الخمول يجعلك تكتسب الوزن ، وهو ما يرتبط بالعديد من الأمراض.

كيف نخلق بيئة عمل صحية في المنزل؟

تحتاج إلى الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة لتحسين صحتك العامة إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها أثناء العمل من المنزل.

- اجلس على مكتب وحاول إبقاء شاشة الكمبيوتر المحمول في مستوى نظرك مباشرةً.

- تأكد من استقامة معصميك أثناء العمل على شاشتك.

- يجب أن تكون الغرفة التي تعمل فيها مضاءة جيدًا وحاول وضع مكتبك بجوار النافذة للحصول على بعض الضوء الطبيعي.

- خذ فترات راحة منتظمة أو انظر بعيدًا عن الشاشة بعد كل 20 دقيقة.