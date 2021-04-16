160 حالة إصابة بفيروس كورونا فى الدقيقة بأوروبا

فاطمة شوقى

يتدهور الوضع الصحى فى أوروبا بارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا، حيث إنه فى كل دقيقة يتم اكتشاف 160 حالة إصابة أى 9500 حالة كل ساعة، وحذر هانز كلوج، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا من هذا الارتفاع الذى وصل إلى 1.6 مليون مصاب فى الأسبوع.

وحذر كلوج من أن الوضع فيما يتعلق بانتقال فيروس كورونا في القارة الأوروبية "مقلق" لأنه يوجد في كثير من البلدان ضغط مرتفع في المستشفيات، على الرغم من حقيقة أن هناك "مؤشرات واضحة" على انتقال الفيروس قد يتباطأ بفضل التطعيم، حسبما قالت صحيفة "لا بانجورديا" الإسبانية .

وقال في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس: "الأسبوع الماضي تجاوزنا المليون حالة وفاة بسبب الوباء في المنطقة، هناك حاجة ملحة لضمان صحة جميع المواطنين على قدم المساواة".

أصر زعيم منظمة الصحة العالمية في أوروبا على الحاجة إلى الحفاظ على انتقال العدوى عند مستويات "منخفضة"، مستفيدًا من الطاقة والمقاومة التي يتعين على الدول هزيمة فيروس كورونا.