وكيل أوقاف البحر الأحمر يفتتح مسجد نسائم الرحمن بالغردقة بتكلفة 2 مليون جنيه

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح الدكتور محمود الشيمي، مدير عام أوقاف البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مسجد نسائم الرحمن، بمنطقة السلام بمدينة الغردقة، بحضور اللواء عاطف وجدى سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر والشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بمديرية أوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ الشحات محمد مدير إدارة أوقاف الغردقة.

وقال الدكتور محمود الشيمي مدير أوقاف البحر الأحمر، إن مسجد نسائم الرحمن الذي تم افتتاحه اليوم أنشئ بتكلفة 2 مليون جنيه على مساحة 350 متر، وهو من المساجد الأهلية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية له، أن مدير إدارة اوقاف مدينة الشلاتين افتتح أيضا اليوم مسجد الخير بقرية الخير شمال مدية الشلاتين على مساحة 250 متر وبتكلفة مليون و250 ألف جنيه.

وتحدث الدكتور محمود الشيمى مدير أوقاف البحر الاحمر خلال خطبة الجمعة بمسجد نسائم الرحمن حول شهر رمضان ورمضان شهر القرآن.