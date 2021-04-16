وقال: "إن هامة صحفية وإعلامية قد غابت، وكبت عن صهوة دنياها، لكنها لم تنكس علمها، بل بقيت تنظر إلى الذرى العاليات بإباء من كان دائم الانتصار لحرية الفكر والكلمة".



وقدم نقيب محرري الصحافة اللبنانية التعازي باسم نقابة المحررين إلى أسرة مكرم محمد أحمد ونقابة الصحفيين والهيئات التي تولى رئاستها وأمانتها العامة، واصفا إياه بـ "العلم والهرم الشامخ في دنيا العطاء الفكري والإعلامي".