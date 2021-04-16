اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أبريل 2021 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ المنيا يتابع الإجراءات بعدد من مواقف السيارات ووسائل النقل العام

الجمعة، 16 أبريل 2021 02:10 م
نائب محافظ المنيا يتابع الإجراءات بعدد من مواقف السيارات ووسائل النقل العام نائب محافظ المنيا يتابع الإجراءات
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعدد من مراكز المحافظة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

من جانبه، أجري نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من التزام السائقين، والركاب، بالإجراءات الوقائية، والاحترازية، وارتداء الكمامات، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ومتابعة مستوى النظافة العامة، والخدمات المقدمة لمستقلي المركبات.
 
شملت جولة نائب المحافظ، مجمع مواقف شمال المنيا، وشارع طه حسين، بحي شمال المنيا، حيث تفقد نائب المحافظ عددا من وسائل النقل العام وشدد على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة، وأجري حوارا مع عدد من المواطنين من رواد وسائل النقل، مطالبا بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

إجراءات احترازية

فيروس كورونا

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة