نائب محافظ المنيا يتابع الإجراءات بعدد من مواقف السيارات ووسائل النقل العام

من جانبه، أجري نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من التزام السائقين، والركاب، بالإجراءات الوقائية، والاحترازية، وارتداء الكمامات، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ومتابعة مستوى النظافة العامة، والخدمات المقدمة لمستقلي المركبات.

شملت جولة نائب المحافظ، مجمع مواقف شمال المنيا، وشارع طه حسين، بحي شمال المنيا، حيث تفقد نائب المحافظ عددا من وسائل النقل العام وشدد على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة، وأجري حوارا مع عدد من المواطنين من رواد وسائل النقل، مطالبا بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.