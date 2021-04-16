نائب فى البرلمان الكندى يظهر عاريا خلال اجتماع افتراضي

وكالات

صدم البرلمانى الليبرالى الكندى، ويليام أيموس، أعضاء مجلس العموم لبرلمان كندا، حيث بدا عاريا خلال اجتماع افتراضى، وفق ما نشرت روسيا اليوم.

ونشرت وسائل إعلام كندية صورة توثق أيموس، الذى يمثل فى مجلس العموم منذ العام 2015 بلدية بونتياك بمقاطعة كيبك، خلال اجتماع عبر الفيديو يوم الأربعاء وهو عارى تماما ويقف بين علمى كندا وكيبك.

ولفتت النائبة البارزة من كتلة كيبك، كلود ديبيليفيل، اهتمام المجتمعين إلى الحادث، قائلة باللغة الفرنسية: "ربما يجب تذكير أعضاء البرلمان، وخاصة الذكور منهم، بضرورة ارتداء ربطة عنق وسترة وكذلك القميص والبوكسر أو البنطالون".

ولاحقا قدم أيموس اعتذارا رسميا عن الحادث، حيث نشر بيانا صرح فيه: "كان ذلك خطأ مؤسفا. كان الفيديو التابع لى مشغلا عن طريق الخطأ، عندما كنت أنوى أن أرتدى ملابس العمل الخاصة بى بعد الركض. أعتذر بصدق لزملائى فى مجلس العموم عن هذا الخطأ غير المقصود. من الواضح أنه كان مجرد خطأ ولن يتكررا أبدا".