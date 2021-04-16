ميناء الإسكندرية الأكثر استقبالا لواردات مصر بـ2 مليار و165 مليون دولار فى يناير الماضى

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات حكومية، أن ميناء الإسكندرية جاء في صدارة الموانئ التي استقبلت واردات السلع والمنتجات خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية منها نحو 2 مليار و165 مليون دولار، مقابل 2 مليار و174 مليون دولار في شهر يناير عام 2020 بتراجع بلغ نحو 548 مليون دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن ميناء الدخيلة حل في المركز الثاني في استقبال الواردات المصرية حيث بلغت الواردات التي استقبلها نحو 908 مليون و685 الف دولار في شهر يناير الماضي مقابل 944 مليون و980 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع 36 مليون دولار ، يليه ميناء السويس بقيمة 787 مليون و825 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 660 مليون و267 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020 بزيادة بلغ نحو 137 مليون دولار.

وكان ميناء الإسكندرية، في صدارة الموانئ المصدرة للبضائع المصرية في شهر يناير الماضي، متفوقا على ميناء السويس الذي تصدر في شهر ديسمبر الماضي، وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات التي خرجت عبر الميناء نحو 640 مليون و690 ألف دولار في يناير 2021، مقابل 617 مليون و502 ألف دولار في شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 23 مليون و188 ألف دولار.