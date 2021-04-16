موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 16-4-2021.. فرض رسوم على واردات الألومنيوم لـ3 سنوات

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 16-4-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان مصر من الدول الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابيًا 3.6% خلال العام المالي الماضي مع بداية أزمة «كورونا»، ونستهدف 2.8% خلال العام المالي الحالي و5.4% خلال العام المالي المقبل، وارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر بقيمة 5 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع أمس قرابة 7 جنيهات نتيجة صعود سعر أونصة الذهب عالمياً، حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا بمصر 772 جنيها للجرام.



المالية: خفض العجز الكلى للموازنة من12.5٪ منذ 5سنوات لـ6.6٪ مستهدف العام الجديد أكد محمد معيط، وزير أكد محمد معيط، وزير المالية ، أن الحكومة تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، فى إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصرى، على نحو يضمن النهوض به: صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، من خلال التوسع فى مبادرات فعَّالة بأهداف محددة، يسهل قياس أدائها؛ بما يشعر معه المواطنون بثمار الجهود التنموية التى تبذلها الدولة؛ لتغيير أوجه الحياة على أرض مصر، والارتقاء بمستوى المعيشة، لافتًا إلى المضى قدمًا فى إجراءات مواجهة جائحة «كورونا»، سواءً من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحى، وكل الأجهزة الموازنية، أو مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.

وفى اجتماعاته مع مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاثة «موديز، ستناندرد آند بورز، فيتش» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى.. أشار الوزير إلى أن مصر من الدول الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا 3.6٪ خلال العام المالى الماضى مع بداية أزمة «كورونا»، ونستهدف 2.8٪ خلال العام المالى الحالى و5.4٪ خلال العام المالي المقبل.

أضاف أن سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية، تعد من أهم الأدوات التى ساعدت الحكومة على تحقيق فائض أولى 1.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، وخفض معدلات دين الحكومة من 92٪ إلى 88٪ من الناتج المحلى الإجمالى في يونيه 2020رغم التحديات والصعوبات التى واجهت الاقتصاد المصرى فى ظل «الجائحة».



أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-4-2021 فى مصر ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر بقيمة 5 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع أمس قرابة 7 جنيهات نتيجة صعود سعر أونصة الذهب عالمياً، حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا بمصر 772 جنيها للجرام فى التداولات الفورية للسوق حالياً وهو سعر قابل للتغير خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار الذهب 24 في مصر 882 جنيها مصريًا

عيار الذهب 21 في مصر 772 جنيها مصريًا

عيار الذهب 18 في مصر 662 جنيها مصريًا

الجنيه الذهب 6172 جنيهًا مصريًا

أونصة الذهب 1775 دولار



الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض رسوم على واردات الألومنيوم لمدة 3 سنوات نشرت الجريدة الرسمية قرار نيفين جامع وزير التجارة والصناعة بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل الجاري، وذلك بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى333 دولار للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولار للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولار للطن خلال السنة الثالثة.

وافقت وزيرة التجارة والصناعة خلال شهر أبريل الماضي على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية ببدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك، وتم نشر إعلان بدء التحقيق بالوقائع المصرية.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 1.56% خلال جلسات الأسبوع المنتهى تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 10143.21 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 1820.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 2.79% مغلقًا عند مستوى 2716.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 12458.29 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 1200.08 نقطة. تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 10143.21 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 1820.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 2.79% مغلقًا عند مستوى 2716.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 12458.29 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 1200.08 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 642.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 352.9 مليار جنيه إلى 345.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 104 مليار جنيه إلى 100.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3%.