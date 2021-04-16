اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أبريل 2021 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مقتل عامل على يد شخصين بسبب خصومة ثأرية فى إحدى قرى البدرشين

الجمعة، 16 أبريل 2021 03:00 م
مقتل عامل على يد شخصين بسبب خصومة ثأرية فى إحدى قرى البدرشين سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق شخصان النار على عامل بإحدى قرى البدرشين في الجيزة، ما أسفر عن مقتله في الحال، وأشارت التحريات إلى أن خلافات متعلقة بخصومة ثأرية وراء ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه، في قرية تابعة لدائرة المركز.

بإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، والنقيب أحمد فايز، أن شخصين أطلقا النار على المجني عليه، ما أسفر عن مقتله، بسبب خصومة ثأرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


جريمة قتل

خصومة ثأرية

مركز البدرشين

امن الجيزة

مركز شرطة البدرشين

مديرية أمن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة