وذكر الوزارة في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) أن الرادارات الروسية رصدت هدفا جويا يقترب من حدود الأراضي الروسية فوق المحيط الهادئ.. وأقلعت مقاتلة من طراز (MiG-31) من مطار في إقليم كامتشاتكا للتعرف على الهدف الجوي.. وحدد طاقم المقاتلة الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجية (RC-135) تابعة لسلاح الجو الأمريكى، وبعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية من حدود الأراضي الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى القاعدة الرئيسية".



وشدد البيان على أنه لا يسمح بانتهاك حدود البلاد.. وتم تنفيذ مهمة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. ويأتي ذلك في إطار منع وقوع انتهاك لحدود روسيا الدولية.