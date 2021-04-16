مغارة على بابا.. السيد سلم فلوسه للمستريح ومبقاش يصرف على بيته (فيديو)

كتب أحمد حسنى

مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة حقوقه، أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا عمليات النصب كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملاً فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سراب فى بئر الاحتيال.

"الحلقة الرابعة"

وفى الحلقة الرابعة من برنامج "مغارة على بابا"، يقول السيد حسن، أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه تعرض للنصب بعد إقناع المستريح له باستثمار أمواله فى الاستثمار العقارى، مستطرداً:" بعت أرضى وأديت للمستريح 550 ألف جنيه، بعت 60 قيراط أرضى كلها وقالى مش هنشترط عائد معين عشان ميبقاش ربا، وضحك عليا وخد الفلوس كلها".

وأضاف ضحية المستريح: "أنا عندى عيال بربيها ومريض فى البيت مش عارف أصرف على عيالى، أنا موظف بمرتب محدود عشان كده قولت استثمر فلوسى يجبلى حاجة أصرف بيها على بيتى، ودلوقتى بقيت ولا أرض ولا فلوس".