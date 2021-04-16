معهد الفلك يفتح أبوابه للجمهور لمتابعة ظاهرة اقتران القمر مع المريخ غدا

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دعا المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جميع المهتمين والمتخصصين وهواة الفلك إلى متابعة ظاهرة اقتران القمر مع الكوكب الأحمر(المريخ) التي ستحدث غدا /السبت/، حيث ينظم أمسية رصد لتلك الظاهرة بالمقر الرئيسي فب حلوان، بدءا من الساعة السابعة والنصف مساء.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الجمعة/ - أن القمر سيقترن مع الكوكب الأحمر (المريخ) في مشهد جميل بعد غروب الشمس وعند دخول الليل في ذلك اليوم حتى غروبهما في الحادية عشرة مساء تقريبا، موجها الدعوة لجميع من يرغب في المشاركة وتصوير الظاهرة لحضور تلك الأمسية.

وأوضح أن الاقتران هو الاقتراب الزاوي بين جرم سماوي وجرم سماوي آخر ظاهريا عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر والمريخ في ذلك اليوم صغيرة جدا وهو ما نسميه الإقتران .