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مطرانية بنى سويف تعلق الصلاة داخل الكنائس لمدة 3 أسابيع

الجمعة، 16 أبريل 2021 07:39 م
مطرانية بنى سويف تعلق الصلاة داخل الكنائس لمدة 3 أسابيع كنيسه-ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت مطرانية بني سويف، منذ قليل، برئاسة الأنبا غبريال تعليق جميع الصلوات بكنائس الإيبارشية اعتبارا من يوم غد، السبت، ولمدة ثلاثة أسابيع نظرا لظروف جائحة كورونا.

كما أعلنت المطرانية فى بيان لها عن اعتذارها عن أى استقبالات رسمية أو شعبية يوم عيد القيامة المجيد حرصا على صحة الجميع.

وفي السياق ذاته اعلنت مطرانية ببا بمحافظة بني سويف أنه في إطار دعم جهود الدولة المصرية في مجابهة الموجة الثالثة من وباء كورونا المستجد، الأنبا أسطفانوس اسقف ببا والفشن وسمسطا والنائب البابوي لإيبارشية بنى مزار عدد من الإجراءات، حيث تضمنت الإجراءات ما يلي:

أن يتم صلاة القنديل ولمنع التزاحم بين المصلين من يوم الاثنين القادم وحتي يوم الخميس القادم علي ان يحضر الشخص مرة واحدة خلال هذه الفترة، وحضور القداسات جمعة ختام الصوم واحد الشعانين وخميس العهد والجمعة العظيمة و قداس العيد عبر دعوات تصدر من الكنائس، وأن يكون لكل أسرة دعوة واحدة فقط خلال هذه الفترة من قداس ختام الصوم حتي قداس العبد، والأسرة هي التي تحدد من سيشارك في الصلوات ويشارك في كافة الصلوات بحيث تشارك كل الأسر فى جميع الصلوات عن طريق ممثلة.

كما تضمنت الإجراءات حضور صلوات البصخة بدون حجز، الالتزام خلال كافة الصلوات بأقصى درجات الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات فضلا عن التعقيم المستمر لكافة الكنائس عقب نهاية كل صلاة.


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