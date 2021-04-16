مصرع 21 مهاجراً إفريقياً بعد غرق قاربهم قبالة تونس



وتشهد سواحل شمال إفريقيا العديد من حوادث الغرق الناجم عن تهالك القوارب أو تحميلها بأعداد أكبر من طاقتها في رحلات هجرة بطرق غير شرعية تحاول الوصول إلى أوروبا، عبر البحر المتوسط.