اليوم السابع
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خالد صلاح
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مصرع 21 مهاجراً إفريقياً بعد غرق قاربهم قبالة تونس

الجمعة، 16 أبريل 2021 01:48 م
مصرع 21 مهاجراً إفريقياً بعد غرق قاربهم قبالة تونس مهاجرين - أرشيفية
أ ش أ

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نقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن مسئول تونسى، قوله إن 21 مهاجراً إفريقياً على الأقل، لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس، وبحسب المسؤول التونسى، فإن قارب المهاجرين غير الشرعيين، كان متجهاً إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، مشيراً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.


وتشهد سواحل شمال إفريقيا العديد من حوادث الغرق الناجم عن تهالك القوارب أو تحميلها بأعداد أكبر من طاقتها في رحلات هجرة بطرق غير شرعية تحاول الوصول إلى أوروبا، عبر البحر المتوسط.

 


مهاجرين

تونس

أخبار تونس

لامبيدوزا

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