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مدير الكلية البحرية الأسبق: الفرقاطة برنيس ذات إمكانيات كبيرة

الجمعة، 16 أبريل 2021 12:57 ص
مدير الكلية البحرية الأسبق: الفرقاطة برنيس ذات إمكانيات كبيرة برنامج صالة التحرير
كتب - أحمد صلاح العزب

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قال اللواء بحرى أركان حرب محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، إن الفرقاطة برنيس تتمتع بأعلى الإمكانيات التكنولوجية، وكذلك من حيث الأجهزة، وإضافتها إلى الأسطول البحري إضافة قوية لمصر، مؤكدا أن الحصول على مثل تلك الفرقاطة هو أمر ليس باليسير.

وتابع مرزوق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن عددا من القوات البحرية قاموا بالتدريب على تلك الفرقاطة لمدة خمسة شهور، وعلى تسلحيها الخاص ومدفعياتها، بالإضافة الى إقامة مناورة كبيرة مع القوات البحرية تضم 45 وحدة بحرية، وهذا الأمر قصة نجاح للقوات المسلحة والقوات البحرية.

من جانب أخر، كانت قد وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، الفرقاطة برنيس من طراز فريم بيرجامينى، لتنضم لإسطول القوات البحرية المصرية، حيث تم بنائها فى شركة فينكانتيرى الإيطالية وفق أحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية، حيث تعد تلك الفرقاطة الثانية التى تنضم لإسطول القوات البحرية، بعد انضمام الفرقاطة الجلالة، حيث تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا.
 

برنامج صالة التحرير

الفرقاطة برنيس

القوات البحرية

القوات المسلحة

اخبار

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