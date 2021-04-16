محافظ كفر الشيخ يؤكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمساجد

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية من قبل أهالي المحافظة لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة ، موجهاً الشيخ محمد يونس ، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ، بمتابعة أعمال تطوير وترميم المساجد الجاري افتتاحها خلال الفترة المقبلة بمعرفة وزارة الأوقاف.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه تم افتتاح كثر من 100 مسجد خلال الفترة لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 4 آلاف و450 مسجدا على مستوى المراكز والمدن والقرى معلناً دعمه الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الأخر وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها مؤكدًا على التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين.