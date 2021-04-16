محافظ الدقهلية يفتتح المسجد الكبير بقرية القنان بتكلفة 12 مليون جنيه

الدقهلية فريق المحافظات

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المسجد الكبير بقرية القنان بمركز السنبلاوين على مساحة إجمالية قدرها 900 متر مربع بتكلفة قدرها 12 مليون جنيه.

ويتكون المسجد من دورين ويضم دار مناسبات ودورات مياه ومكان الوضوء وصحن المسجد ويتسع لأكثر من 650 مصلي، وقد تم إنشاؤه بالجهود ذاتية وبإشراف وزارة الاوقاف، وذلك ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد عدد من المساجد فى محافظة الدقهلية.

وقد أدى محافظ الدقهلية صلاة الجمعه بالمسجد الجديد عقب افتتاحه، وأكد المحافظ حرصه على التعاون التام مع كافه الوزارات والأجهزة المعنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وفى هذا الإطار أكد محافظ الدقهلية أيضًا على دعمه المستمر ومساندته لمبادرات ومساهمات المجتمع المدنى والجهود الذاتية بالدقهلية، ومشاركتها الفعالة مع اجهزة الدولة فى رفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن الدقهلية رائدة بالفعل فى مجال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية فى كافة المجالات.

وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الاوقاف تحت عنوان (رمضان شهر القرآن..) وأكد فيها أن الله قد فضل شهر رمضان المبارك على سائر الشهور وإختصه بفضائل عديدة من أعظمها أن أنزل فيه القرآن على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى قول الله سبحانه وتعالى " شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان" مؤكدا أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يجعل للقرآن مزيد عناية واهتمام بالقرآن فى شهر رمضان المبارك ، واضاف ان القرآن والصيام هما من أسباب نجاة العباد يوم القيامة ، واختتم وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بقوله " ما أحوجنا إلى قراءة القرآن وتدبر معانيه والتأمل فى جوانب عظمته والتخلق بأخلاقه حتى يتحقق بذلك صلاح القلوب وصلاح المجتمعات.

حضر الافتتاح متولى عبد العال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ونواب رئيس المركز و قيادات الدعوة بالدقهلية ولفيف من التنفيذيين بمديرية اوقاف الدقهلية وجمع من مواطنى القرية والقرى المجاورة.

جاء ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم، وتنفيذا لخطة وزارة الاوقاف بالتعاون مع المحافظات لافتتاح عدد من المساجد الجديدة بنطاق الجمهورية ، ففى محافظة الدقهلية.